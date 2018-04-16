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Urfa'da "Çocuğum ve Ben" konulu sempozyum

Şanlıurfa Valiliği ve Güneydoğum Derneği ortak iş birliği ile Urfa'da "Çocuğum ve Ben" konulu sempozyum düzenlenek.

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 11:52
Urfa'da

Şanlıurfa Valiliği ve Güneydoğum Derneği ortak iş birliği ile Urfa'da "Çocuğum ve Ben" konulu sempozyum düzenlenek.

17 Nisan Salı (yarın) Güneydoğum Derneği Başkanı Duygu Sucuka sempozyuma herkesimden vatandaşları beklediklerini söyledi.

Sempozyum programı :

Düzenleyen Kurumlar: Şanlıurfa Valiliği ve Güneydoğum Derneği

PROGRAM
Tarih: 17 Nisan 2018
Saat: 09.30 – 17.30
Yer: Tarım İl Müdürlüğü Sosyal Tesisleri (GAPTEM)

09.30 – Açılış (Saygı Duruşu, İstiklal Marşı)
09.35 – Açış konuşmaları


I. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Ali ÇULLU – Harran Üniversitesi

10.00 Kısa (belgesel) film gösterimi ŞAKHA – Sedat BENEK)

10.05 İbrahim CANBEK – Şanlıurfa Milli Eğitim İl Müdür Yardımcısı
Çalışan çocukların eğitim durumu (Tarım, sanayi, sokak)

10.25 Hasan BİLİCİ – Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü
Sokak çocukları

10.45 Mahmut AKTAŞ - Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Merkezi
Şiddet, taciz, istismar, çocuk intiharları
11.05 Nihat ERİ – Güneydoğum Derneği, 22. Dönem Mardin mv.
Şiddet, suç odaklarına kaptırılan çocuklar
11.25 Değerlendirmeler (Soru-cevap)
12.00 Kapanış
12.00 - 14.00 YEMEK ARASI


II. OTURUM
Oturum Başkanı: Duygu SUCUKA – Güneydoğum Derneği
14.00 Doç. Dr. Sedat BENEK – Harran Üniversitesi
Şanlıurfa’da çocuk işçiliği
14.30 Gül SAN – Güneydoğum Derneği
Çocuk evlilikleri
15.00 Değerlendirmeler (Soru-cevap) 15.30 Kapanış
15.30 – 16.00 ARA İKRAM


III. OTURUM
Oturum Başkanı: Hasan BİLİCİ – Şanlıurfa ASP Müdürü
16.00 Ahmet TÜYSÜZ – Şanlıurfa BARO Başkanı

Suça itilen çocuklar ve çocuk suçları
16.30 Duygu SUCUKA – Güneydoğum Derneği tarafından yapılan çocuklara dönük çalışmalar
16.45 Değerlendirmeler (Soru-cevap) 17.30 Kapanış

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