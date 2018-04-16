Giriş Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 11:52

Şanlıurfa Valiliği ve Güneydoğum Derneği ortak iş birliği ile Urfa'da "Çocuğum ve Ben" konulu sempozyum düzenlenek.



17 Nisan Salı (yarın) Güneydoğum Derneği Başkanı Duygu Sucuka sempozyuma herkesimden vatandaşları beklediklerini söyledi.



Sempozyum programı :



Düzenleyen Kurumlar: Şanlıurfa Valiliği ve Güneydoğum Derneği



PROGRAM

Tarih: 17 Nisan 2018

Saat: 09.30 – 17.30

Yer: Tarım İl Müdürlüğü Sosyal Tesisleri (GAPTEM)



09.30 – Açılış (Saygı Duruşu, İstiklal Marşı)

09.35 – Açış konuşmaları





I. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Ali ÇULLU – Harran Üniversitesi



10.00 Kısa (belgesel) film gösterimi ŞAKHA – Sedat BENEK)



10.05 İbrahim CANBEK – Şanlıurfa Milli Eğitim İl Müdür Yardımcısı

Çalışan çocukların eğitim durumu (Tarım, sanayi, sokak)



10.25 Hasan BİLİCİ – Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü

Sokak çocukları



10.45 Mahmut AKTAŞ - Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Merkezi

Şiddet, taciz, istismar, çocuk intiharları

11.05 Nihat ERİ – Güneydoğum Derneği, 22. Dönem Mardin mv.

Şiddet, suç odaklarına kaptırılan çocuklar

11.25 Değerlendirmeler (Soru-cevap)

12.00 Kapanış

12.00 - 14.00 YEMEK ARASI





II. OTURUM

Oturum Başkanı: Duygu SUCUKA – Güneydoğum Derneği

14.00 Doç. Dr. Sedat BENEK – Harran Üniversitesi

Şanlıurfa’da çocuk işçiliği

14.30 Gül SAN – Güneydoğum Derneği

Çocuk evlilikleri

15.00 Değerlendirmeler (Soru-cevap) 15.30 Kapanış

15.30 – 16.00 ARA İKRAM





III. OTURUM

Oturum Başkanı: Hasan BİLİCİ – Şanlıurfa ASP Müdürü

16.00 Ahmet TÜYSÜZ – Şanlıurfa BARO Başkanı



Suça itilen çocuklar ve çocuk suçları

16.30 Duygu SUCUKA – Güneydoğum Derneği tarafından yapılan çocuklara dönük çalışmalar

16.45 Değerlendirmeler (Soru-cevap) 17.30 Kapanış