Urfa'da deprem (Güncellendi)

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 03:40

Şanlıurfa'da saat 03:34'te deprem meydana geldi. Saat 03:34'te Merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan 5.4 ve 5.3 şiddetinde iki deprem yaşandı.

Kandilli deprem gözlem evinden yapılan açıklamada. Depremin saat 03:34'te merkezüssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan, yerin 14.4 km altında medyana geldiği , 5.4 ve 5.3 şiddetinde peş peşe 2 deprem olduğu açıklandı.

Şanlıurfa'da vatandaşları uykudan uyandıran deprem, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Çok sayıda vatandaş depremle birlikte, sokağa çıktı. Vatandaşlar özellikle sosyal medya üzerinden deprem yaşandığı konusunda bilgi paylaştı.

Adıyaman'da meydana gelen 5.4 ve 5.3 şiddetindeki deprem Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Malatya il merkezlerinde de hissedildi. Depremde Can ve mal kaybı olup olmadığı konusunda henüz bilgiye ulaşılamadı.

Merkezüssü Adıyaman'ın Samsat ilçesinde saat 03:34'te meydana gelen 5.4 ve 5.3 şiddetindeki iki depremin ardından saat: 03:57'de 2 , saat 04:01 de de 2.9 şiddetinde artçı depremler daha yaşandı.

Yetkililer artçı depremlerin devam edebileceğini belirterek vatandaşları uyardı.

Saat 03:54'te de merkezüssü Şanlıurfa'ın Bozova ilçesine bağlı Kasımkuyu kırsal mahallesinde de 1.5 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem meydana geldi.

Kaymakam: Herhangi bir sıkıntı yok

Samsat Kaymakamı Sedat Sezik yaptığı açıklamada, Adıyaman'ın yanı sıra çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle şu anda ilçe genelinde herhangi bir sıkıntı olduğuna dair bilginin ellerine ulaşmadığını söyledi.

İlçe genelinde arama tarama faaliyetlerine başlandığını aktaran Sezik, AFAD ekiplerinin de bölgeye intikal etmeye çalıştığını kaydetti.

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