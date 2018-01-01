Urfa'da Doğumgünü süprizi ölümle bitti

Şanlıurfa'da genç iş adamı Halil Dağ isimli vatandaş doğum günü dolayısı ile selfi çekmek için çıktığı Urfa Kalesi'nde dengesini kaybederek düşüp hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da kalede fotoğraf çektirmek isterken düşüp ölen 8 çocuk babası Halil Dağ'ın, bugün doğum günü olduğu bu yüzden kaleye çıktığı öğrenildi.
Babalarının vefatından haberi olmayan Halil Dağ'ın çocukları, babalarına pasta alıp bugün doğum günü sürprizi yapacaklarını söyledi. Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Dağ'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.