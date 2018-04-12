Urfada dolu fıstığı vurdu

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2018 Perşembe 21:26

Şanlıurfa da kısa süreli dolu yağışı, baharın gelişi ile çiçeklenmeye başlayan fıstık ağaçlarını vurdu.

Özellikle, yoğun fıstık ve badem gibi tarım alanlarında etkili olan kısa süreli dolu yağışı, Şanlıurfa Karaköprü ilçesine bağlı Esemkulu ile Tülmen kırsal mahallerininde büyük zararlara yol açtı.

Bu bölgelerdeki fıstık ve badem üreticileri dolu yüzünden fıstık ve badem bahçelerinde büyük zararlar olduğunu devletten destek beklediklerini ifade ettiler.

Yöre çiftçileri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan zararları için yardım istediler.