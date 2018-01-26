Urfa'da elektrikçiler dayak yedi

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 19:11

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesinde bakım süresi geçmiş sayaçları değiştirmeye çalışan elektrik dağıtım şirketi çalışanı 2 kişi, bir grup tarafından dövüldü. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, ilçe merkezindeki Birlik Mahallesinde meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketi çalışanları İ.K. ve A.Y., rutin olarak gerçekleştirdikleri denetimlerde bakım süresi geçen sayaçları yenileri ile değiştirmek için 302 numaralı sokağa gitti. Evlerde sayaçlara bakan personeli gören sokak sakinleri, sık sık elektriklerin kesik olduğunu ve kaçak cezasını bahane ederek 2 personele tepki gösterdi. Kısa sürede olay yerinde toplanan yaklaşık 30 kişilik grup İ.K. ve A.Y.'yı tekme- tokat dövüp malzemelerini aldı. İhbarla gelen polis, kalabalıktan 6 kişiyi gözaltına aldı. Yaralanan 2 şirket çalışanı ise ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

kaynak: odatv.com