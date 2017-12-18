Urfa'da Eşek Kurtarma Operasyonu.

Merkez Haliliye ilçesine bağlı Şenocak Mahallesi kırsalında otlanmak için 8 metre derinliğindeki dere yatağına inen bir eşek, bir süre sonra bulunduğu yerde bataklığa saplandı.
Uzun süre yerde çırpınan hayvanı fark eden çevredeki vatandaşlar, bir süre hayvanı kurtarmaya çalıştı.
Vatandaşın uğraşıyla çıkarılamayan hayvanın durumu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi.
Ekipler, eşeği beline bağladıkları halat ve araç yardımıyla yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından bataklıktan kurtardı.
Vücudundaki çamurlar temizlenen eşek daha sonra doğaya salındı.