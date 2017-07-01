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Urfa'da feci kaza: 1 ölü 1 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 1 Temmuz 2017 Cumartesi 17:11
Urfa'da feci kaza: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, dün gece saatlerinde Şanlıurfa Akçakale yolunun Evren Sanayi mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, Mehmet Hakkı Yalçın yönetimindeki 27 U 2668 plakalı otomobile, Fevzettin D.'nin kontrolündeki 27 VJ 340 plakalı otomobil arkadan çarptı. Mehmet Hakkı Yalçın olay yerinde hayatını kaybederken, Fevzettin D. ise ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden sürücünün cesedi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bir kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

(haberler.com)

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