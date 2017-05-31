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Urfa'da FETÖ Operasyonu: 10 Tutuklama

Aralarında Urfa'nın da olduğu 9 il de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2017 Çarşamba 23:20
Urfa'da FETÖ Operasyonu: 10 Tutuklama

Samsun merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinden sonra mahkemeye çıkarılan zanlılardan 10'u tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 8 şüpheli serbest serbest bırakıldı.

Bu arada, operasyon kapsamında bir kişinin de Şanlıurfa'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Samsun merkezli olmaküzere  İstanbul,  Ankara,  Denizli,  Kastamonu,  Şanlıurfa,  Karabük,  Amasya ve Uşak'ta 25 Mayıs'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kapatılan Canik Başarı Üniversitesi, FEZA Koleji,  SakaryaDershaneleri ve NT mağazalarının eski çalışanı 18 kişi gözaltına alınmıştı.

 

(sondakika.com)

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