Urfa'da FETÖ Operasyonu: 5 Tutuklama

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2017 Çarşamba 11:03

Adıyaman merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütle bağlantılı oldukları belirlenen şüphelilere yönelik Adıyaman, Şanlıurfa, Çorum, Mersin, Hatay, Muş, Kahramanmaraş, Osmaniye, Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda aralarında ilçe ablaları, bölge ve ünite sorumluları, mütevelli heyeti üyelerinin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Ç, F.U, H.K, N.O. ve H.A. tutuklandı. Şüphelilerden Z.B, H.T. ve A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.Ş.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.



Öte yandan firari 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

(sondakika.com)