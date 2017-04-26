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Urfa'da FETÖ Operasyonu: 5 Tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2017 Çarşamba 11:03
Urfa'da FETÖ Operasyonu: 5 Tutuklama

Adıyaman merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Adıyaman  Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında  Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütle bağlantılı oldukları belirlenen şüphelilere yönelik  Adıyaman,  Şanlıurfa,  Çorum,  Mersin,  Hatay,  Muş,  Kahramanmaraş,  Osmaniye,  Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında ilçe ablaları, bölge ve ünite sorumluları, mütevelli heyeti üyelerinin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Ç, F.U, H.K, N.O. ve H.A. tutuklandı. Şüphelilerden Z.B, H.T. ve A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.Ş.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan firari 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

 

(sondakika.com)

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