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Urfa'da FETÖ Operasyonu 5 Tutuklama

Ordu merkezli Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Ankara, Karaman ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Giriş Tarihi: 4 Mayıs 2017 Perşembe 11:40
Urfa'da FETÖ Operasyonu 5 Tutuklama

ORDU Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) soruşturması kapsamında, Ordu merkezli Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Ankara, Karaman ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ordu merkezli Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Ankara, Karaman ve İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonlarında, örgütün gizli haberleşmesini sağlayan 'ByLock' programı kullandığı belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki  işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 13 kişiden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 8 kişi adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

 

(sondakika.com)

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