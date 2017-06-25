Ana Sayfa Urfa Haberleri Urfa'da FETÖ operasyonu: 8 tutuklama

Urfa'da FETÖ operasyonu: 8 tutuklama

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK içersinde 'Bylock' kullandıkları belirlenen FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 16:03
Urfa'da FETÖ operasyonu: 8 tutuklama

Şanlıurfa'da FETÖ'nün  Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'Bylock'u kullandıkları belirlenen ve gözaltına alınan rütbeli 12 askerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa  Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK içersinde 'Bylock' kullandıkları belirlenen FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli 3 üsteğmen, 8 teğmen ve 1 astsubay olmak üzere 12 rütbeli asker polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen ve mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine konuldu, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

(sondakika.com)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık