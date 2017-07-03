Urfa'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Giriş Tarihi: 3 Temmuz 2017 Pazartesi 08:52

Bolu merkezli 5 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bolu, Şanlıurfa, Tokat, Nevşehir ve Giresun'da operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen çeşitli meslek gruplarından 9 şüpheli, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bazı dijital materyal ve belgelere el konuldu.

Bolu Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(haberler.com)