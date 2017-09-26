Ana Sayfa Türkiye Urfa'da FETÖ Üyesi Eski Öğretmene Hapis Cezası

Urfa'da FETÖ Üyesi Eski Öğretmene Hapis Cezası

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski öğretmene 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2017 Salı 15:13
Urfa'da FETÖ Üyesi Eski Öğretmene Hapis Cezası

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Tuğba Eskici ile avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Eskici'nin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğunun tespit dildiğini belirterek, ayrıca  Bank Asya'da hesap hareketliliği bulunduğunu ve FETÖ ile bağlantılı Aktif-Sen üyesi olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Eskici, beraatini istedi.

Savcının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tuğba Eskici'yi 10 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

 

 

 

(sondakika.com)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık