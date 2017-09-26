Urfa'da FETÖ Üyesi Eski Öğretmene Hapis Cezası

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2017 Salı 15:13

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Tuğba Eskici ile avukatları katıldı.



Mahkeme başkanı, Eskici'nin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğunun tespit dildiğini belirterek, ayrıca Bank Asya'da hesap hareketliliği bulunduğunu ve FETÖ ile bağlantılı Aktif-Sen üyesi olduğunun belirlendiğini kaydetti.



Savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Eskici, beraatini istedi.



Savcının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tuğba Eskici'yi 10 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

(sondakika.com)