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Urfa'da FETÖ/PDY operasyonu: 61 gözaltı

Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 61 kişi gözaltına.

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2018 Cuma 15:31
Urfa'da FETÖ/PDY operasyonu: 61 gözaltı

Mardin merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 61 rütbeli asker gözaltına alındı. 

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mardin, İzmir, İstanbul, Ankara, Manisa, Tekirdağ ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında 7 üsteğmen ve 51 uzman çavuşun da bulunduğu 61 asker gözaltına alındı. 

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

 

AA

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