Urfa'da havuzlar full çekiyor

Giriş Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 12:07

Türkiye'nin en sıcak illerinin başında gelen Şanlıurfa'da vatandaşlar, mecbur kalmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkmıyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte çocuklar ve gençler, belediyeye ait ücretsiz havuzlarda vakit geçiriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, sıcaklığın birkaç gün daha etkisini artırarak sürmesi bekleniyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Özçınar, yaptığı açıklamada, kentte yaklaşık 670 bin genç nüfus olduğunu söyledi. Gençlerin ve çocukların sıcak havada havuza ilgisinin arttığını anlatan Özçınar, kentteki havuzlar sayesinde boğulma oranlarının düştüğünü vurguladı. Belediyenin kent merkezi ve ilçelerde toplam 17 havuzla vatandaşa hizmet sunduğunu belirten Özçınar, "Pazartesi hariç haftanın 6 günü 09.00 ile 19.30 saatleri arasında çocuklara ücretsiz hizmet veriyoruz. Her havuzumuzda 3 cankurtaran ekibimiz var. Görevlilerimiz çocuklara yüzme eğitimi de veriyor. Havuz kenarlarına çocukların dinlenebileceği mekanları da oluşturduk." diye konuştu. "Havuz da olmasa ne yapacaktık?" Gençlerden Yusuf Ay, sıcak havada havuzdan başka serinleyecek mekan bulamadıklarını ifade etti. Bunaltıcı havanın tatillerini daha iyi değerlendirmelerine engel olduğunu belirten Ay, "Bu sıcak havalarda belediyenin havuzları da olmasa ne yapacaktık? Serinlemek isteyen herkes burada. Bu havuzlar belediyemizin bize sunduğu büyük bir imkan, herkese teşekkür ediyorum." dedi. Mustafa Keskin Kaya ise kentteki imkanların zamanla daha da geliştiğini anlatarak, "Şanlıurfa hızlı gelişiyor, eskiden ne havuz ne de yüzülecek yer vardı. Sıcaktan mahvoluyorduk. Şimdi devlet bize bu havuzları yaptı. Devletimizden Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

(haberler.com)