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Urfa'da horoz dövüşü operasyonu

Şanlıurfa'da "horoz dövüşü" yapılarak bahis oynatıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2017 Perşembe 00:10
Urfa'da horoz dövüşü operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Eyyübiye ilçesi Direkli Mahallesi'ndeki bir evde horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adrese yapılan operasyonda, "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama, hayvanlara kötü muamele ve eziyet" suçlarından 25 kişi gözaltına alındı.

Aramalarda, 1 terazi, 6 numaratör, zımpara, kurmalı saat ve 6 horoz ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 25 kişi hakkında "Hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçundan 5 bin 675 lira para cezası uygulandı.

Ele geçirilen horozlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim edildi.

 

 

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