Urfa'da istihdam fuarı açıldı

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2018 Cuma 09:32

Çalışma ve İş Kurumu Şanlıurfa İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstihdam Fuarı (ŞUİF) kapılarını açtı. Açılışta konuşan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "İstihdamı cazip hale getirmek için teşvik oranları arttırıldı” dedi.



Çalışma ve İş Kurumu Şanlıurfa İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şanlıurfa İstihdam Fuarı, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’nın katılımıyla açıldı. Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda gerçekleştirilen fuarın açılışına AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve İŞKUR İl Müdürü Lezgin Özmen katıldı.



Açılışta konuşan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Türkiye İş Kurumu, Türkiye istihdam politikalarının oluşturulmasında, uygulanmasında, takibinde ve aktif iş gücü programlarıyla etkinliğini her geçen gün hissettiren, kazandığı başarılarıyla dikkat çeken bir kurum haline gelmiştir” dedi.



Farklı eğitim programları uygulanıyor



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu öncülüğünde farklı eğitim programları başlattıklarını söyleyen Uzunkaya, "2018’de hedeflerimizi tüm Türkiye’de arttırdığımız gibi Şanlıurfa’da da arttırdık. İş gücü piyasasının sanayiye yönelişi sebebiyle, sanayi alanında insanımızın çalışmasını cazip ve anlamlı hale getirmek durumundayız. Onun için de eğitim programlarımızla sanayinin oranını yüzde 40’lara çıkartmak gibi çok ciddi bir hedefi koyduk. Diğer taraftan iş gücüne erişimde, istihdamda zorluk çeken kesimlerle alakalı politikalarımızı da yine Bakanımız Jülide Sarıeroğlu’nun liderliğinde yaptığımız programlarla kadınlarımıza, gençlerimize, diğer taraftan uzun süreli işsizlerimize, engellilere ve toplumun özel ihtimam gerektiren tüm kesimlere yönelik olarak da farklı eğitim programlarımızı gerçekleştirmiş olacağız” şeklinde konuştu.



İstihdamı cazip hale getirmek için teşvik oranları arttırıldı



İstihdamı daha cazip hale getirmek için teşvik oranlarını sektörlerde daha güçlü hale getirdiklerini söyleyen İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, “2018 yılında Cumhurbaşkanımız milli istihdamda ikinci kez seferberlik ilan ederek, bu defa artı 2 istihdam parolasıyla Türkiye kamuoyuna mesajlarını verdi. Bu sürecin en önemli aktörleri olan İŞKUR ve Çalışma Bakanlığı olarak görevlerimizi yerine getirmek durumundayız. Teşviklerimiz bu güne kadar bir yıllık olurken 2018, 2019 ve 2020 yıllarını ihtiva eden bir teşvik programıyla yine gençlerimize, kadınlarımıza, engellilerimize teşviklerimizin istifade etme süresi diğerlerinde bir yıl olmasına rağmen 1 buçuk yıl olarak ön plana çıkardık. Bilişim ve imalatı, sanayi alanında istihdamı daha cazip hale getirmek için teşviklerin oranını bu sektörlerde daha güçlü hale getirdik. Yine işverenlerimizin ihtiyaç duyduğu kişileri yetiştirme adına eğitim programlarımızı, işverenlerimizle birlikte gerçekleştireceğimiz bir standarda, bir yapıya dönüştürüyoruz. Diğer taraftan kadınlarımızın sanayide daha aktif rol alabilmeleri ve yetişebilmeleri açısından işbaşı eğitim programlarına, meslek eğitim kurslarına katılma süreçlerinde de 400 liralık çocuk bakım desteğiyle, onların eğitimlerini daha kolay ve cazip hale getirdik” diye konuştu.



Açıklamanın ardından Şanlıurfa İstihdam Fuarı gezildi.



İşverenlerin nitelikli iş gücü ihtiyaçlarının karşılanması, iş arayanların istihdam fırsatı yakalaması amacıyla gerçekleştirilen fuarın, istihdamın korunması, artırılması ve geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.



