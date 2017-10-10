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Urfa'da Kaçak Bahis Operasyonu: 4 Gözaltı

Siverek ilçesinde polis ekiplerince kaçak bahis oynattıkları belirlenen iş yerlerine düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2017 Salı 09:38
Urfa'da Kaçak Bahis Operasyonu: 4 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde polis ekiplerince kaçak bahis oynattıkları belirlenen iş yerlerine düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı Alınan bilgilere göre, Siverek Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 'kaçak bahis oynanması ve oynatılmasını engellemek' amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda kaçak bahis oynattıkları belirlenen H.K., H.G., E.K. ve C.B. gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen iş yerlerinde bulunan bilgisayar kasası, bir dizüstü bilgisayar ve iki adet hard diske el konuldu.

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 kişinin adliyeye sevk edildiği ve ilgili kanun maddesine muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi.

 

 

(haberler.com)

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