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Urfa'da kadın hırsızlar tutuklandı.

ŞANLIURFA'da, girdikleri evlerden zihyen eşyası ve para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın, çıkarıldıkları mahmekece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 1 Ekim 2017 Pazar 20:08
Urfa'da kadın hırsızlar tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yöresel kıyafetle temizlikçi olarak girdikleri binalardaki boş evlerde ziynet eşyası çalan kadınların şikayet edilmesi üzerine hareket geçti.

 

Polis hırsızlık olayının yaşandığı evlerin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheli 2 kadının kimliğini saptadı. Daha önceden hırsızlık suçundan poliste kaydı olduğu belirlenen şüpheli K.B. ve Y.B., adreslerine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Emniyette sorgulaması tamamlanan kadınlar, adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

(haberler.com)

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