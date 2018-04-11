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Urfada Kamyon gibi otomobil

Şanlıurfa’da tepesinde ve bagajında onlarca boruyu taşıyan otomobil görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2018 Çarşamba 12:54
Urfada Kamyon gibi otomobil

Şanlıurfa’da bir kamyonetle ancak taşınabilecek onlarca plastik boruyu tepesinde ve bagajında taşıyan otomobil, görenleri şaşırttı.

Şanlıurfa merkezden Akçakale istikametine giden otomobilin hem bagajında hem de üstünde onlarca plastik boru taşıdığı görüldü. Yaklaşık 5 metrelik borularla trafikte ilerleyen sürücü, tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti. Bagajı tıka basa borularla dolduran sürücü, bununla da yetinmeyerek otomobilin üst kaportasını da bagaj gibi kullandı. Kaportanın üstündeki boruların bir kısmı otomobilin ön camına kadar ulaşırken diğer kısmı ise otomobilin arkasından yaklaşık 2 metre taştı.

Bu tehlikeli yolculuğu gören bir sürücü yaşanan bu olayı cep telefonuna kaydetti.

 

İHA

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