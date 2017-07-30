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Urfa'da Kaza: 2 Ölü, 4 Yaralı

Şanlıurfa'da trafik kazasında yaralanan 6 kişiden 2'si tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 18:56
Urfa'da Kaza: 2 Ölü, 4 Yaralı

Şanlıurfa'da trafik kazasında yaralanan 6 kişiden 2'si tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun Kızlar kırsal Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Rukiye A.nın kullandığı 02 HU 500 plakalı otomobil, önünde seyreden hafriyat yüklü 63 B 9483 plakalı kamyona çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Rukiye A.(41), Berfin A.(16), Seren E.(13), Ayfer K.(49),  Ümmü Gülsüm Esmer (45) ve İlayda Nur  Kızılkaya (12), olay yerine çağrılan ambulanslarla  Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 45 yaşındaki  Ümmü Gülsüm Esmer ve 12 yaşındaki İlayda Nur  Kızılkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Cesetler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Diğer yaralıların tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

 

 

(sondakika)

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