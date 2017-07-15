Urfa'da Kız Alıp Verme Kavgası: 2 ölü 9 yaralı

Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 12:16

Şanlıurfa'da kız alıp verme meselesinden aralarında daha önce husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Av tüfekleri ve silahların kullanıldığı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.



ARALARINDA DAHA ÖNCE KIZ ALIP VERME HUSUMETİ BULUNUYORDU



Olay, akşam saatlerinde Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi geldi. İddialara göre, aralarında daha önceden kız alıp verme meselesi yüzünden husumet bulunan iki aile fertleri, akşam saatlerinde İsa Tektaş Caddesi'nde karşılaştı. Aileler arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların av tüfekleri ve tabancalarla birbirine ateş etmesi üzerine ortalık savaş alanına döndü. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI



Polisin müdahalesi ile sonlandırılan kavgada kurşunlanan otomobilde bulunan Hüseyin Kaya olay yerinde yaşamını yitirirken, Servet, M. Nur, Musa, Reşat, Mahmut, İsa ve Halil K., Halil A., sokakta oynayan Mehmet Emin A. ile Bahoz A. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapılan 10 yaralı, Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Reşat K. de Şanlıurfa'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.





(haberler.com)