Urfa'da kongre bitti, iddialar bitmedi

Giriş Tarihi: 2 Mart 2018 Cuma 15:55

Geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen Ak Parti Şanlıurfa il 6. Olagan kongresinin ardından oluşan yeni yönetim listesi, listeye yeni giren isimler, liste dışı kalanlar ve listeye girmesi muhtemel isimlerin neden son anda giremedikleri Şanlıurfa kamuoyunda konuşulmaya devam ediliyor.

Urfahaber.net editörleri, siyasi kulislerden aldığı bilgiler ışığında Ak Parti Şanlıurfa il kongresinden önce yaşanan sıcak gelişmeleri okuyucularıyla paylaşıyor.

Özellikle AK Partili Milletvekili, Belediye ve parti teşkilatları tarafından bilinen ancak kamuoyu tarafından farklı bir şekilde lanse edilen bazı iddiaların gerçek olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 300 isim Ak Parti il Başkanlığı yönetimine girmek için müracaata bulundu. Mevcut yönetimin yarısından fazlasının liste dışı kalması bekleniliyordu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Fakıbaba’nın desteklediği ve yeniden aday gösterilen Zeynel Abidin Beyazgül’ün Fakıbaba’nın vereceği isimleri listede yer vereceği, istemediği isimleri ise liste dışı bırakacağı günler öncesinden konuşulmaya başlanmıştı, ancak kongre günü bunların hiçbiri gerçekleşmedi. AK Parti Teşkilatlar'dan Sorumlu Genel Başkanı Mustafa Ataş kongre günü yaşanan liste krizine müdahale etti.

DÖRT İSMİ İSTEMEDİ 15 İSİM ÖNERDİ

AK Parti İl kongresinden birkaç gün önce Şanlıurfa kamuoyunda mevcut yönetimden önemli isimlerin liste dışı kalacağı konuşuldu. Bu isimler arasında Bakan Fakıbaba ve ekibin tarafından istenmeyen isimler dillendirildi, bu isimler ise kendilerinin liste dışı kalacağının duyumlarını almaları üzerine, diğer Milletvekilleri ve özellikle Ak Parti Genel merkezi ile direk temasa geçtiler. İddiaya göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Fakıbaba, ve ekibi, il yönetim kurulu üyeleri, Cuma Ağaç, Abdurrahman Kırıkçı,Bahattin Yıldız, Mehmet Büyükfırat ve Cemil Çadak’ın yeniden yönetimde yer almalarını için il Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e bildirdiler, Bakan Fakıbaba, yeni yönetim için ise iddiaya göre çok sayıda ismi önerdi, alınan kulis bilgilerine göre Fakıbaba’nın şu isimlerin yeni yönetimde yer almalarını istedi.

Selahattin Güneş, Süleyman Elgün, Sait Aydın, Halil Beyaz, Necip Özbek, Av.Ahmet Köseoğlu, Fevzi Karataş, Hacı Yavuz, Nihat Karatoprak, Atilla Meral, Mustafa Ağar, Serkan Arıcı, Halil Kızılelma, Engin Gök,

Kongre günü listelere son şekil verilmeden önce, iddiaya göre il Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bakan Fakıbaba’nın önerdiği bu isimler arasında en fazla iki ismi listeye ekleyebileceğini söylemesi üzerine kriz çıktı. İl Başkanı Beyazgül’ün ‘ Tüm Milletvekillerimizden bir isim aldım, Siz Bakan olduğunuz için en fazla iki-üç isim size kontejan verebilirim, bundan fazlasını alamam ‘demesi üzerine, Bakan Fakıbaba’nın listesini geri çektiği ve isim önermeyeceğini söylediği iddia edildi.

KİM KİMİN KONTEJANI O İSİMLER

Ak Parti il kongresinde mevcut eski yönetimden 29 kişi liste dışı kaldı. Oluşan yeni yönetimde İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün yeni çalışma arkadaşlarını kendisinin tercih ettiği ortaya çıktı. Genç, Kadın ve Arap kökenli kontejanlarının çoğunlukta olduğu yeni yönetim hangi isme kimlerin referans olduğu da şekillenmeye başlandı.

Abdulaziz Badıllı (eski yönetici)

Abdulaziz Karakeçili (Gençlik kolları kontejanı)

Abdulkadir Mangal(M.Ali Cevheri kontejanı)

Abdurahman Kırıkçı( eski yönetici)

Adalat Kaya (İl Başkanı kontejanı)

Ahmet Alpay( Akil Gençler Başkanı -İl Başkanı kontejanı)

Ahmet Çakar (İl Başkanı kontejanı)

Ahmet Çoban(il Başkanı kontejanı)

Ahmet Kenan Kayral( M.Emin Önen kontejanı)

Ali İhsan Akay ( il Başkanı kontejanı )

Ali İhsan Delioğlu( il Başkan adayı oldu)

Bahattin Yıldız( eski yönetici)

Bekir Kan(eski Yönetici)

Cemil Çadak(eski yönetici)

Cuma Ağaç(eski yönetici)

Cumali Aytekin( Gençli kolları kontejanı)

Esma Seda Kapaklı( Ömer Kapaklı’nın Kızı)

Faruk Bayuk( Eski yönetici)

Fatma Abak( il Başkanı Kontejanı)

Filiz Kılıç( Gençlik kontejanı)

Hacı Yaygın( Kasım Gülpınar kontejanı)

Hakimşah Parmaksız( İl başkanı kontejanı)

Hasan Balay ( Mahmut Kaçar kontejanı)

Hasan Suyun( eski yönetici)

İbrahim eyyüpoğlu( Seydi Eyyüpoğlu kontejanı)

İbrahim Kaymaz( eski yönetici)

İbrahim Tapışık( engelli kontejanı)

İsa Ay( eski yönetici)

Medine Kama(BŞB Nihat Çiftçi Kontejanı)

M.Ali Kurt( eski yönetici)

Mehmet Demir( Mahmut Kaçar kontejanı )

Mehmet Emin Tepe( il Başkanı kontejanı)

M.Sami Özbek( il Başkanı Kontejanı)

Merve Korkmaz( İl Başkanı kontejanı)

Murat Akaltun( İ.Halil Yıldız kontejanı)

Murat Yetkin Varan( İl Başkanı kontejanı)

Mustafa Bağmancı( Gençlik kolları kontejanı)

Müslüm Tüysüz( il Başkanı kontejanı

Necla Gül( il Başkanı kontejanı)

Orhan Çelik( Metin Baydilli kontejanı)

Pınar Çuvanlıoğlu( Mehmet Akyürek kontejanı)

Rezzan İbrahimpaşa( Kadın kolları kontejanı)

Sabiha Karabulut( Kadın kolları kontejanı)

Sait Ağan( eski yönetici)

Serdar İzol( il Başkanı kontejanı)

Tuna Aksoy( Kemalettin Yılmaztekin kontejanı)

Veybi Beyaz(il Başkanı kontejanı)

Yahya Topdağ( Halil Özcan kontejanı)

Yasin Fırat Çiftçi( Gençlik kolları kontejanı)

YENİ YÖNETİME TEKRAR GİREN İSİMLER

Zeynel Abidin Beyazgül

Abdulaziz Badıllı

Abdurrahman Kırıkçı

Ahmet Çakar

Ahmet Kenan Kayral

Bahattin Yıldız

Bekir Kan

Cemil Çadak

Cuma Ağaç

Faruk Bayuk

Hacı Yayğın

İbrahim Kaymaz

İbrahim Tapşık

İsa Ay

Medine Kama

Mehmet Ali Kurt

Mehmet Demir

Sait Ağan

Yahya Topdağ

YÖNETİME GİREMEYEN İSİMLER

Abdulkadir Karacabey

Ahmet Ateş

Ahmet Başak

Arif Önkol

Birdal Ziyanlı

Cuma Korak

Dilvin Arhan

Esma Gül İfşaat

Fadime Aydın

Faysal Tokmak

Fethi Şeker

Gürkan Billurcu

İbrahim Halil Kızılelma

İbrahim Halil Topaloğlu

İdris Yurtçak

İsmail Bağıban

İsmail Baykuş

Mahmut Barut

Mahmut Cahit Büyükkılıç

Mahmut Uğurlu

Mehmet Büyükfırat

Mehmet Fatih Yıldız

Mehmet Gültoprak

Mehmet Sait Aydın

Şahban Kılıç

Selahattin Güneş

Süleyman Hışmanoğlu

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