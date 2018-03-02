Urfa'da kongre bitti, iddialar bitmedi

Geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen Ak Parti Şanlıurfa il 6. Olagan kongresinin ardından oluşan yeni yönetim listesi, listeye yeni giren isimler, liste dışı kalanlar ve listeye girmesi muhtemel isimlerin neden son anda giremedikleri Şanlıurfa kamuoyunda konuşulmaya devam ediliyor.
Urfahaber.net editörleri, siyasi kulislerden aldığı bilgiler ışığında Ak Parti Şanlıurfa il kongresinden önce yaşanan sıcak gelişmeleri okuyucularıyla paylaşıyor.
Özellikle AK Partili Milletvekili, Belediye ve parti teşkilatları tarafından bilinen ancak kamuoyu tarafından farklı bir şekilde lanse edilen bazı iddiaların gerçek olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 300 isim Ak Parti il Başkanlığı yönetimine girmek için müracaata bulundu. Mevcut yönetimin yarısından fazlasının liste dışı kalması bekleniliyordu.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Fakıbaba’nın desteklediği ve yeniden aday gösterilen Zeynel Abidin Beyazgül’ün Fakıbaba’nın vereceği isimleri listede yer vereceği, istemediği isimleri ise liste dışı bırakacağı günler öncesinden konuşulmaya başlanmıştı, ancak kongre günü bunların hiçbiri gerçekleşmedi. AK Parti Teşkilatlar'dan Sorumlu Genel Başkanı Mustafa Ataş kongre günü yaşanan liste krizine müdahale etti.
DÖRT İSMİ İSTEMEDİ 15 İSİM ÖNERDİ
AK Parti İl kongresinden birkaç gün önce Şanlıurfa kamuoyunda mevcut yönetimden önemli isimlerin liste dışı kalacağı konuşuldu. Bu isimler arasında Bakan Fakıbaba ve ekibin tarafından istenmeyen isimler dillendirildi, bu isimler ise kendilerinin liste dışı kalacağının duyumlarını almaları üzerine, diğer Milletvekilleri ve özellikle Ak Parti Genel merkezi ile direk temasa geçtiler. İddiaya göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Fakıbaba, ve ekibi, il yönetim kurulu üyeleri, Cuma Ağaç, Abdurrahman Kırıkçı,Bahattin Yıldız, Mehmet Büyükfırat ve Cemil Çadak’ın yeniden yönetimde yer almalarını için il Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e bildirdiler, Bakan Fakıbaba, yeni yönetim için ise iddiaya göre çok sayıda ismi önerdi, alınan kulis bilgilerine göre Fakıbaba’nın şu isimlerin yeni yönetimde yer almalarını istedi.
Selahattin Güneş, Süleyman Elgün, Sait Aydın, Halil Beyaz, Necip Özbek, Av.Ahmet Köseoğlu, Fevzi Karataş, Hacı Yavuz, Nihat Karatoprak, Atilla Meral, Mustafa Ağar, Serkan Arıcı, Halil Kızılelma, Engin Gök,
Kongre günü listelere son şekil verilmeden önce, iddiaya göre il Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bakan Fakıbaba’nın önerdiği bu isimler arasında en fazla iki ismi listeye ekleyebileceğini söylemesi üzerine kriz çıktı. İl Başkanı Beyazgül’ün ‘ Tüm Milletvekillerimizden bir isim aldım, Siz Bakan olduğunuz için en fazla iki-üç isim size kontejan verebilirim, bundan fazlasını alamam ‘demesi üzerine, Bakan Fakıbaba’nın listesini geri çektiği ve isim önermeyeceğini söylediği iddia edildi.
KİM KİMİN KONTEJANI O İSİMLER
Ak Parti il kongresinde mevcut eski yönetimden 29 kişi liste dışı kaldı. Oluşan yeni yönetimde İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün yeni çalışma arkadaşlarını kendisinin tercih ettiği ortaya çıktı. Genç, Kadın ve Arap kökenli kontejanlarının çoğunlukta olduğu yeni yönetim hangi isme kimlerin referans olduğu da şekillenmeye başlandı.
Abdulaziz Badıllı (eski yönetici)
Abdulaziz Karakeçili (Gençlik kolları kontejanı)
Abdulkadir Mangal(M.Ali Cevheri kontejanı)
Abdurahman Kırıkçı( eski yönetici)
Adalat Kaya (İl Başkanı kontejanı)
Ahmet Alpay( Akil Gençler Başkanı -İl Başkanı kontejanı)
Ahmet Çakar (İl Başkanı kontejanı)
Ahmet Çoban(il Başkanı kontejanı)
Ahmet Kenan Kayral( M.Emin Önen kontejanı)
Ali İhsan Akay ( il Başkanı kontejanı )
Ali İhsan Delioğlu( il Başkan adayı oldu)
Bahattin Yıldız( eski yönetici)
Bekir Kan(eski Yönetici)
Cemil Çadak(eski yönetici)
Cuma Ağaç(eski yönetici)
Cumali Aytekin( Gençli kolları kontejanı)
Esma Seda Kapaklı( Ömer Kapaklı’nın Kızı)
Faruk Bayuk( Eski yönetici)
Fatma Abak( il Başkanı Kontejanı)
Filiz Kılıç( Gençlik kontejanı)
Hacı Yaygın( Kasım Gülpınar kontejanı)
Hakimşah Parmaksız( İl başkanı kontejanı)
Hasan Balay ( Mahmut Kaçar kontejanı)
Hasan Suyun( eski yönetici)
İbrahim eyyüpoğlu( Seydi Eyyüpoğlu kontejanı)
İbrahim Kaymaz( eski yönetici)
İbrahim Tapışık( engelli kontejanı)
İsa Ay( eski yönetici)
Medine Kama(BŞB Nihat Çiftçi Kontejanı)
M.Ali Kurt( eski yönetici)
Mehmet Demir( Mahmut Kaçar kontejanı )
Mehmet Emin Tepe( il Başkanı kontejanı)
M.Sami Özbek( il Başkanı Kontejanı)
Merve Korkmaz( İl Başkanı kontejanı)
Murat Akaltun( İ.Halil Yıldız kontejanı)
Murat Yetkin Varan( İl Başkanı kontejanı)
Mustafa Bağmancı( Gençlik kolları kontejanı)
Müslüm Tüysüz( il Başkanı kontejanı
Necla Gül( il Başkanı kontejanı)
Orhan Çelik( Metin Baydilli kontejanı)
Pınar Çuvanlıoğlu( Mehmet Akyürek kontejanı)
Rezzan İbrahimpaşa( Kadın kolları kontejanı)
Sabiha Karabulut( Kadın kolları kontejanı)
Sait Ağan( eski yönetici)
Serdar İzol( il Başkanı kontejanı)
Tuna Aksoy( Kemalettin Yılmaztekin kontejanı)
Veybi Beyaz(il Başkanı kontejanı)
Yahya Topdağ( Halil Özcan kontejanı)
Yasin Fırat Çiftçi( Gençlik kolları kontejanı)
YENİ YÖNETİME TEKRAR GİREN İSİMLER
Zeynel Abidin Beyazgül
Abdulaziz Badıllı
Abdurrahman Kırıkçı
Ahmet Çakar
Ahmet Kenan Kayral
Bahattin Yıldız
Bekir Kan
Cemil Çadak
Cuma Ağaç
Faruk Bayuk
Hacı Yayğın
İbrahim Kaymaz
İbrahim Tapşık
İsa Ay
Medine Kama
Mehmet Ali Kurt
Mehmet Demir
Sait Ağan
Yahya Topdağ
YÖNETİME GİREMEYEN İSİMLER
Abdulkadir Karacabey
Ahmet Ateş
Ahmet Başak
Arif Önkol
Birdal Ziyanlı
Cuma Korak
Dilvin Arhan
Esma Gül İfşaat
Fadime Aydın
Faysal Tokmak
Fethi Şeker
Gürkan Billurcu
İbrahim Halil Kızılelma
İbrahim Halil Topaloğlu
İdris Yurtçak
İsmail Bağıban
İsmail Baykuş
Mahmut Barut
Mahmut Cahit Büyükkılıç
Mahmut Uğurlu
Mehmet Büyükfırat
Mehmet Fatih Yıldız
Mehmet Gültoprak
Mehmet Sait Aydın
Şahban Kılıç
Selahattin Güneş
Süleyman Hışmanoğlu
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