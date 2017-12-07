Urfa'da Kudüs için tepki eylemi

Giriş Tarihi: 7 Aralık 2017 Perşembe 17:14

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına ilişkin, "Bu Müslümanların izzetine yapılmış bir saldırıdır. O nedenle dünyanın her yerindeki Müslümanların buna tepki göstermesi gerekmektedir." dedi.

Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail’in başkenti ilan etme kararının Ortadoğu'ya bir fitne soktuğunu ve İsrail'in işgalci tutumunu destekleme manasına geldiğini söyledi.

Kararı şiddetle kınadığını belirten Eker, "Kudüs gibi bir kentin İsrail tarafından işgal edilip, oradaki diğer dinlerin, özellikle Müslümanların alanlarının işgal edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu açıklama barışı değil aksine kışkırtıcı ve yeni bir fitne üretici anlayışın ürünüdür." diye konuştu.

Kudüs'ün sadece Müslümanlar için değil Hristiyanlar için de kutsal bir kent olduğunu ifade eden Eker, alınan kararın her iki dinin anlayışını hiçe saydığını vurguladı.

Kararın şiddetle telin edilmesi gerektiğini vurgulayan Eker, şöyle devam etti:

"Bu insanlığı ve Ortadoğu'yu felakete götüren bir anlayıştır. Bunun kabul edilmesi mümkün değildir. Bunu şiddetle reddediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bütün üye ülkelerini 13 Aralık'ta toplantıya çağırdı. Biz diplomatik bütün kanalları ve platformları kullanmak suretiyle bu konuya karşı durduğumuzu her fırsatta, vesileyle söyleyeceğiz. Bu Müslümanların izzetine yapılmış bir saldırıdır. O nedenle dünyanın her yerindeki Müslümanların buna tepki göstermesi gerekmektedir. Bu meşru bir demokratik haktır. Çünkü gücü olanan sadece kaba güçle işgalcileri desteklemesi uluslararası bir meseleyi çözmek için asla uygun yöntem ve yol olamaz. Satır aralarında söylediği cümleler asla inandırıcı değildir."

- "Kudüs'ü tamamen Yahudileştirme süreci"

İsrail'in işgalci tutumunun bugüne kadarki en büyük destekçinin ABD olduğuna işaret eden Eker, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail'e karşı alınan bütün kararların ABD tarafından veto edildiğini anımsattı.

ABD'nin İsrail'in işgalci duruma destek vermesinin yeryüzünde adalete olan inancı azaltacağını dile getiren Eker, şunları kaydetti:

"Bu tutum, yeryüzünde barışın, adaletin tesis edilmesine dönük beklentiyi kırar. O nedenle insanlık için insanlığın vicdanını kanatan bir söylemdir, bir eylem biçimidir. Biz bunu şiddetle reddediyoruz. Bir an önce ABD'nin kendi vatandaşlarının, dünya kamuoyunun bu çılgınca ve akıl dışı tutuma son vermesi gerekiyor. Bunu ABD kamuoyu ve insanlık vicdanını taşıyan herkesin, yeryüzünde kim olursa olsun bütün insanların buna karşı durması lazım. İslam dünyasının da Hristiyan dünyasının da bu karara karşı çıkması lazım, orası bir tek dinin, Yahudiliğin tahakkümüne, hegemonyasına, idaresine terk edilmemesi gerekiyor. Bu süreç Kudüs'ü tamamen Yahudileştirme ve diğer dinleri oradan tasfiye etme sürecinin bir aşamasıdır. Bu nedenle buna karşı çıkılmazı lazımdır."