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Urfa’da Madde Bağımlılığı İle Mücadelede Yol Haritası

Şanlıurfa’da her geçen gün şikâyet konusu edilen madde bağımlılığına karşı mücadele faaliyetleri kapsamında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin öncülüğünde bir toplantı gerçekleştirildi.

Giriş Tarihi: 1 Ağustos 2017 Salı 14:48
Urfa’da Madde Bağımlılığı İle Mücadelede Yol Haritası

Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün Madde Bağımlılığı ile Mücadele Faaliyetleri kapsamında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıkları, Cumhuriyet Başsavcılığı, Harran Üniversitesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü gibi kamu kurum kuruluşları temsilcileriyle Türkiye Yeşilay Cemiyeti Şanlıurfa Şubesi temsilcileri katıldı.

Kentin madde bağımlılığı durumu hakkında ilgili kurum kuruluş temsilcilerinden brifing alan Vali Erin, konunun tüm detaylarıyla masaya yatırılmasını ve ortaya bir durum raporu konması gerektiğini söyledi.

Oluşturulacak durum raporuna göre bir eylem planı oluşturulacak.

 

 

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