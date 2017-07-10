Urfa'da maganda kurşunu can aldı.

Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 17:21

Siverek İlçesi'nde, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekle karnından vurulan 2 yaşındaki Memduh Badem, kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, bugün öğle saatlerinde ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kuytuca Mahallesi'nde medyana geldi. Badem ailesinin çocukları Memduh, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen pompalı tüfekten çıkan saçmaların karnına isabet etmesiyle yaralandı. Yakınlarının Siverek Devlet Hastanesi'ne getirdiği çocuk, acil serviste tedaviye alındı. Minik Memduh, doktorların çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan çocuğun cesedi otopsi için morga konulurken, jandarma tüfeği ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

(sondakika.com)