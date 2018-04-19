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Urfada mahallelilerin çöp tepkisi

Urfa'da günlerdir çöplerinin toplanmadığını iddia eden vatandaşlar Eyyübiye Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 11:14
Urfada mahallelilerin çöp tepkisi

Urfa'da mahalle sakinleri, Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi, Türkmen Taziye Evi yanında bulunan çöplerin günlerdir toplanmadığını iddia etti.

Urfa Haber whatsApp ihbar hattını arayan Hayati Harrani Mahallesi sakinleri, mahallelerindeki çöplerin günlerdir toplanmadığını iddia ettiler.

Konuya ilşkin Urfa Haber'e konuşan vatandaşlar " Günlerdir çöplerimiz alınmıyor. Belediyeyi defalarca aradık, kimse gelip ilgilenmedi. Yanıbaşımızda Türkmen Taziye Evi var, burda taziye yapılıyor. Alınmayan çöplerin pis kokusu taziye yerini ve mahalleyi etkiliyor. Defalarca belediyeyi aradık, tamam dediker ama  kimse gelip bu pislikleri kaldırmadı. Günlerdir bu pis çöpler mahalleyi olumsuz etkiliyor. Yetkililerin ilgilenmesini istiyoruz" dediler

 

 

 

 

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