Urfada mahallelilerin çöp tepkisi

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 11:14

Urfa'da mahalle sakinleri, Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi, Türkmen Taziye Evi yanında bulunan çöplerin günlerdir toplanmadığını iddia etti.

Urfa Haber whatsApp ihbar hattını arayan Hayati Harrani Mahallesi sakinleri, mahallelerindeki çöplerin günlerdir toplanmadığını iddia ettiler.

Konuya ilşkin Urfa Haber'e konuşan vatandaşlar " Günlerdir çöplerimiz alınmıyor. Belediyeyi defalarca aradık, kimse gelip ilgilenmedi. Yanıbaşımızda Türkmen Taziye Evi var, burda taziye yapılıyor. Alınmayan çöplerin pis kokusu taziye yerini ve mahalleyi etkiliyor. Defalarca belediyeyi aradık, tamam dediker ama kimse gelip bu pislikleri kaldırmadı. Günlerdir bu pis çöpler mahalleyi olumsuz etkiliyor. Yetkililerin ilgilenmesini istiyoruz" dediler