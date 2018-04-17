Urfa'da mahkumlardan sanatsal ürünler

Giriş Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 19:29

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonunda cezaevlerinde kalan mahkumların el emeği göz nuru ürünleri sergilendi.

17-22 Nisan tarihleri arasında açık kalacak olan serginin açılışına, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Dernek Başkanı Tahir Gülebak, Eyyübiye Halk Eğitim Müdürü Necati Taş, kapalı ve açık cezaevi E Tipi Cezaevi müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Açılışı yapılan sergide, mahkumların yapmış olduğu yağlı boya resim, bakır tablo, filoğrafi, tespih, havlu, nevresim takımı gibi yüzlerce ürün sergileniyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergiden elde edilecek gelir ise mahkumların ihtiyaçları için kullanılacak.

Serginin açılışında konuşan Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, bu tür projelerle cezaevlerinde bulunan mahkumların tekrardan hayata kazandırıldığını belirterek, “Biliyorsunuz Şanlıurfa’da 5 tane cezaevimiz var. 3’ü kapalı 2’si açık, cezaevlerimiz son 15 yıldır yaşayan bir şehir bir organizma aynı zamanda üretime katkı sağlamak için çeşitli faaliyetlerde bulunmaktalar. İş kollarımız var kurslarımız var. Bunlarla ilgili bir kısmın açılışını yapacağız inşallah. Cezaevindeki mahkumlarımızın resim becerisi ve el işi becerilerini burada sergileyeceğiz. Belki yargı mensupları olarak cezaevine insanların en az girmesini isteyenlerdeniz. Görevimiz gereği biz onların yargısını, soruşturmasını yaparak cezaevlerine gitmelerini sağlıyoruz. Ancak bir taraftan devletimizin bizlere yüklediği en önemli görev cezaevlerindeki bu insanlarımızın dışarı çıktıkları zaman ayine aynı şekilde ailelerine katkı sağlayacak şekilde kendilerine katkı sağlayabilecek şekilde yaşamlarını sürdürmeleridir. Bu anlamda hem kendi bilgi ve becerilerini ortaya çıkarmak hem de tekrar dışarı çıktıkları zaman topluma birer faydalı birer olmayı sağlamak amacı ile bu tür faaliyetleri, bütün cezaevlerimizde yapıyoruz. Şanlıurfa’da da bunun bir örneğini sergiliyoruz hayırlı olmasını diliyoruz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.