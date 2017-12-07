Urfa'da Medeniyetler Beşiği Mezopotamya Sempozyumu Düzenlendi

Giriş Tarihi: 7 Aralık 2017 Perşembe 17:56

Türk Dünyası Vakfı Genel Sekreteri Adnan Tekşen, "Güneydoğu'nun bir medeniyet ve kültür havzası olarak anlatılmasını amaçlıyoruz. Dinlerin beşiği olarak bu bölge büyük anlam taşıyor." dedi.

Tekşen, GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanlığı ve Türk Dünyası Vakfının iş birliğiyle Şanlıurfa'da düzenlenen "Medeniyetler Beşiği Mezopotamya Sempozyumu"nun ikinci oturumunda yaptığı konuşmada, Mezopotamya'nın dünya tarihi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Dinler tarihi ve felsefi etkileşimlerin önemli merkezlerinin başında Güneydoğu Bölgesi'nin geldiğini vurgulayan Tekşen, "Kitaplı dinlerin çoğunluğu Mezopotamya'dadır. Göbeklitepe arkeolojik açıdan değerlendiriliyor ama din toplum ilişkilerinin seyri açısından da değerlendirilecektir. İnsanlar yerleşik hayata geçtikten sonra tek tanrıya döndüler inancı Göbeklitepe ile değişiyor. Eskiden de insanların ibadethanelerinin bulunduğu yeni bulgularla ortaya konuyor. Güneydoğu'nun bir medeniyet ve kültür havzası olarak anlatılmasını amaçlıyoruz. Dinlerin beşiği olarak bu bölge büyük anlam taşıyor." diye konuştu.

- "Dün ile bugün karşılaştırılıyor"

Harran Üniversitesi (HRÜ) Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Abdullah Ekinci de sempozyumun tarihin başlangıç noktası olarak kabul edilen Şanlıurfa'da düzenlenmesinin anlamlı olduğunu ifade etti.

Mezopotamya coğrafyasının medeniyet dünyasına kazandırmış olduğu birçok değeri bulunduğunu vurgulayan Ekinci, "Burada dün ile bugünün karşılaştırılmasını yapıyoruz. Geçmişte yapılan kültürel boyutun günümüze ve geleceğe taşınabilmesi için nelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Mezopotamya coğrafyasının ortasında, güneyinde ve kuzeyinde bulunan Harran, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve diğer ilim yurtlarının şehirlerinin geçmişte inşa etmiş olduğu bilgi birikimini toplumlara sunmuş olduğu büyük bir irfan ve kültür birikimi vardır. Geçmişin bilgi dünyasına kapı aralamak istiyoruz. Mezopotamya aslında uygarlığın ilk evi diyebileceğimiz bir konuma sahip. Dolayısıyla teknoloji gibi tarih bilimi de yeni bilgi, belge ve buluntularla kendisini yenilemektedir." şeklinde konuştu.

Sempozyuma katılan GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ile Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'ya plaket verdi.

Bugünkü bölümü sona eren sempozyum yarın "Dinler Beşiği Mezopotamya" ile "Göbeklitepe Üzerinden Din ve Toplum İlişkilerinin Tarihi Seyri" başlıklı oturumlarla tamamlanacak.

AA