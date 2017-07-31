Urfa'da mobil ilaçlama ekibi kuruldu

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 18:36

Haliliye ilçe belediyesi, üç tekerlekli ve elektrikle çalışan motosikletlerle ilaçlama timi kurarak dar sokaklarda ve parklarda ilaçlama çalışmalarına başladı.

Haliliye Belediyesi ilaçlama birimi, vatandaşların sinek ve haşereden doğan rahatsızlıkları yaşamaması için ilçe genelindeki çalışmalarını gece ve gündüz vardiyalarıyla devam ettiriyor. Sinek ve haşereyle mücadelede yeni yöntemler geliştiren Haliliye Belediyesi, bu doğrultuda filosuna kattığı üç tekerlekli ve elektrikle çalışan motosikletlerle de mahalle aralarındaki çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarını yürüten ilaçlama timi, rögar, çöp konteyneri, su birikintileri ile apartman bahçelerinde ilaçlama yapıyor.



Mahallelerinde yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Bamyasuyu Mahalle Muhtarı Mustafa Bağış, üç tekerlekli araçlarla ilaçlama çalışmalarının daha hızlı gerçekleştirildiğini ve bu nedenle Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'a teşekkür ettiklerini söyledi.



Elektrikle çalışan motosikletler sayesinde araçların girmekte zorlandığı yerlere daha önceden sırtlarındaki pompalarla girebilen işçiler, artık motosikletlerle rahatlıkla girebiliyor.

(sondakika.com)