Urfa'da Müftülük Mescid-ül Aksa'yı Kapattı

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:36

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Ulu mahallesinde yer alan Mescid-ül Aksa Camii Şanlıurfa Müftülüğü tarafından cami etrafında yeteri kadar ev olmadığı iddiası ile kapatıldı.

Ulu mahallesinde 12 yıldır mahalle sakinlerine hizmet veren camii, Şanlıurfa Müftülüğü tarafından ibadete kapatıldı.

Mahalle sakinleri kapatılan camii için adeta isyan etti. Mahalle sakinleri Urfa Haber WhapsApp hesabına gönderdikleri camii içinde çektikleri görüntülerde, camiinin kapatılma gerekeçesini, camii imamının ulaşım sorunu nedeni ile yalan beyanla camiinin kapatılmasına sebep olduğunu iddia ettiler.

Camii etrafında iddia edildiği gibi 5-6 ev değil, 35 evin olduğunu söyleyen vatandaşlar, geçen yıl camii de 35 öğrencinin Kuran kursu aldığını, bu yıl cami kapandığı için kursa kimsenin gitmediğini ifade ettiller.

Mahalleli caminin kapatılmasında, Şanlıurfa Müftülüğü'nün gerekli incelemeyi yapmadan sadece cami imamının açıklamaları doğrultusunda bu kararı aldığını, imamı da şehir merkezinde başka bir camiye naklettiklerini iddia ettiler.

Mahalle sakinleri, İsrail'de yer alan Mescid-ül Aksa Camii ile aynı adı taşıyan camilerinin İsrail'deki camii ile akıbetlerinin neredeyse aynı olduğunu ifade ettiler, yetkililerden camilerinin tekrar ibadete açılması için destek istediler.

Mahalleli ayrıca mahallede ikamet eden vatandaşlardan caminin açılması için yüzlerce imza topladıklarını söylediler.