Urfa'da müzik aşkıyla yarım asırdır kaset biriktiriyor

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2017 Salı 12:06

Yaklaşık 30 yıl kahvehane işleten Şükrü Hayva, 1963 yılından itibaren Şanlıurfalı sanatçılarının kasetlerini biriktirmeye başladı.

Kahvehaneyi kapattıktan sonra da kaset biriktirmeye devam eden Hayva, evinde oluşturduğu bin 500 kasetlik koleksiyonuna gözü gibi bakıyor.

Hayva, AA muhabirine yaptığı açılamada, Şanlıurfalı sanatçıları dinlemekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Kaset arşivini evinin çatısında yaptığı odada sakladığını aktaran Hayva, şöyle konuştu:

"Arşivimde İbrahim Tatlıses, Seyfettin Sucu, Abdurrahman Kepekçi, Mahmut Coşkunses, Halil Kendirli, Kazancı Bedih gibi sanatçılara ait kasetler bulunuyor. Bazı kasetlerimin bir benzeri yoktur. Arkadaşlarım arada odama gelip kaset dinler sohbet ederiz. Bazı arkadaşlara sözüm var eğer ölürsem çocuklarım onlara belirlediğim sayılarda kasetlerden hediye edecek."