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Urfa'da onbinler 11 Nisan için yürüdü

Şanlıurfa'nın Düşman işgalinden kuruluşunun 98.yıl kutlamalarına kortej yürüyüşü ile devam edildi.

Giriş Tarihi: 9 Nisan 2018 Pazartesi 12:39
Urfa'da onbinler 11 Nisan için yürüdü

Şanlıurfa Büyükşehir belediyesi tarafından organize edilen 11 nisan düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bugün geniş katılımlı kortej yürüyüşü yapıldı. Ulu Cami önünde başlayan yürüyüşe Vali Abdullah Erin, Tuğay komutanı Tuğ.General İsmail Hakkı Köseali, BŞB Nihat Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, jandarma komutanı Albay Nuri Öztürk, Milletvekil M.Ali Cevheri, 3.hudut Alay komutanı Albay Cengiz Hüder ,Emniyet Müdürü Veysel Tipioglu, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, İlçe Belediye Başkanları, bürokratlar ve binlerce vatandaş katıldı.

Haleplibahçe mozaik müzesine kadar devam eden kortej yürüyüşünün ardından BŞB sıra gecesi ekibi tarafından kısa bir konser verildi , halk oyunları gösterisi sunuldu. Tören protokol konuşmaları ile sona erdi.

iha

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