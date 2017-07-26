Urfa'da otomobil yandı

Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:48

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gece saatlerinde park halindeki bir otomobil alev alarak yandı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Kale Mahallesi 63. Sokak'ta meydana geldi. Evin önünde park halinde olan Orhan B.'ye ait 27 GF 881 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Araçtan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın mahalle sakinlerince cep telefonuyla kaydedildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(haberler.com)