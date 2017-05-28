Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2017 Pazar 14:29

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da "ramazan topu" geleneği sürdürülüyor.



"Peygamberler şehri" olarak nitelendirilen, kentte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri tarafından akşam ezanında "ramazan topu" patlatılarak vatandaşlara iftar vaktinin geldiği hatırlatılıyor.



İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kaytan, yaptığı açıklamada, "ramazan topu" nostaljisini sürdürmek amacıyla bu uygulamaya devam ettiklerini söyledi.



Yıllardır devam eden uygulamadan halkın memnun olduğunu ifade eden Kaytan, "ramazan topu"nun her akşam iftar saatinde İtfaiye Daire Başkanlığı görevlilerince ateşlendiğini belirtti.



"Ramazan topu"nun patlatılmasının ardından nöbetçi itfaiye personeli birlikte iftar açıyor.

(sondakika.com)