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Urfa'da "Ramazan Topu" Geleneği Bozulmadı

"Peygamberler şehri" olarak nitelendirilen, kentte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri tarafından akşam ezanında "ramazan topu" patlatılarak vatandaşlara iftar vaktinin geldiği hatırlatılıyor.

Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2017 Pazar 14:29
Urfa'da

İnanç turizminin önemli merkezlerinden  Şanlıurfa'da "ramazan topu" geleneği sürdürülüyor.

"Peygamberler şehri" olarak nitelendirilen, kentte  Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi  İtfaiye Dairesi ekipleri tarafından akşam ezanında "ramazan topu" patlatılarak vatandaşlara iftar vaktinin geldiği hatırlatılıyor.

İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kaytan, yaptığı açıklamada, "ramazan topu" nostaljisini sürdürmek amacıyla bu uygulamaya devam ettiklerini söyledi.

Yıllardır devam eden uygulamadan halkın memnun olduğunu ifade eden Kaytan, "ramazan topu"nun her akşam iftar saatinde  İtfaiye Daire Başkanlığı görevlilerince ateşlendiğini belirtti.

"Ramazan topu"nun patlatılmasının ardından nöbetçi itfaiye personeli birlikte iftar açıyor.

 

 

(sondakika.com)

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