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Urfa'da Sağnak yağış bereketi

Şanlıurfa’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sürücülere zor anlar yaşatırken çiftçilerin ise yüzünü güldürdü.

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 09:35
Urfa'da Sağnak yağış bereketi

Şanlıurfa’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sürücülere zor anlar yaşatırken çiftçilerin ise yüzünü güldürdü.

 

Son günlerde kurak günler geçiren ve hava sıcaklığnın 25 derecelerde seyrettiği Şanlıurfa’da, akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur kısa sürede etkisini artırdı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamazken, araç sürücüleri ise yağış nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlandı.

 

Meteorolojiden yapılan açıklamada, sağanak yağmurun 2 gün boyunca kentte etkili olacağı bildirilerek, vatandaşların önlemlerini almaları istendi.

 

 

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