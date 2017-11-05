Giriş Tarihi: 5 Kasım 2017 Pazar 15:59

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 52 araçla Halfeti, Gaziantep, Diyarbakır ve Mardin illerini gezen gençler, gezdikleri illerde tarihi ve kültürel mekânları, profesyonel rehberler eşliğinde ziyaret etme fırsatı bulurken, Huzurevi, Şehitlik Ziyareti, Engelsiz Yaşam Merkezi ziyaretleri ve gönüllülük uygulamalarına da katıldı.

Proje kapsamında İnternet üzerinden başvuran 14-29 yaş grubu gençlerden özellikle kırsalda yaşayan ve dezavantajlı olan gençler seçildi.

"GENÇLERİMİZ FARKLI KÜLTÜRLERİ TANIYOR"

Gençlerin tarihi ve kültürel yönden zengin çevre iller ile kendi il ve ilçelerini daha yakından tanımalarını sağlayan projenin her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun ilgi gördüğünü belirten Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, katılım gösteren gençlerden güzel geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Şehirler ve Kültürler-Yöremiz projesinin gençler arasında diyalogun arttırılmasına katkı sağladığını vurgulayan İl Müdürü Keşküş, " Şehirler ve Kültürler-Yöremiz projesine il ve ilçelerden bir çok gencimiz katılım gösterdi. Bu projeyle bir çok genç hayatlarında ilk defa farklı bir ili gezme şansı buluyor. Kırsal kesimlerde yaşayan maddi durumu iyi olmayan gençlerimize ağırlık verdiğimiz bu projede gençlerimizden güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu projeyi yürüten Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyor, gençlerimizle zamanlarını geçiren gençlik merkezi çalışanlarımızı takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

Proje günübirlik programlar halinde gerçekleştirilirken gençler gün içerisinde projeye katıldıktan sonra konaklama yapmadan yine aynı gün ikametgâhlarına geri döndü.