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Urfa'da Şehitler için helva dağıtıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından şehitler için helva dağıtıldı.

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 16:51
Urfa'da Şehitler için helva dağıtıldı

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 14-20 Nisan Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında Balıklıgöl Yerleşkesi'nde vatandaşlara helva ikram edildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Emin Özçınar, şehitleri minnetle andıklarını belirterek, "AK Parti Gençlik Kollarımız ile belediyemizin ortaklaşa düzenlediği helva ikramını gerçekleştirdik. Bu toprak için canını hiçe sayarak şehit olanları rahmet ve minnetle anıyoruz. Gençlerimizin bu duyarlılığı bizleri ziyadesiyle sevindirdi." dedi.

AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Şehitlerimiz için ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Şehitlerimiz ile ilgili her bir hatıranın gönlümüzde ayrı bir yeri ve ifadeleri var. Bu tür çalışmalar hepimizde aidiyet duygusu oluşturuyor." diye konuştu.

 

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