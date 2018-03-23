Urfa'da Şehitler için tirit ikramı

Giriş Tarihi: 23 Mart 2018 Cuma 17:02

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesinde Cuma namazı öncesi İş Adamı Nabi Aksoy tarafından anne ve babası için yaptırılan Rahime Şemşeddin Aksoy camisinin açılışı yapıldı. Açılışa katılan binlerce kişiye Afrin şehitleri için namaz sonrası tirit ikram edildi. Haliliye İlçe Müftülüğü tarafından cami duvarına “Bedir’den Uhud’a, Malazgirt’ten Çanakkale’ye, 15 Temmuz’dan Afrin’e kadar, bu uğurdaki tüm şehitlerimizin hayratına” afişi asılması dikkat çekti.



Programa AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsa Kızıldemir, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, İl Müftüsü İhsan Açık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

iha