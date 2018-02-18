Urfa Haber WhatsApp Hattı

Ana Sayfa Urfa Haberleri Urfa'da sel iki askeri aldı

Urfa'da sel iki askeri aldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde askeri aracın dereye devrilmesi sonucu 2 asker kayboldu.

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2018 Pazar 17:39
Urfa'da sel iki askeri aldı

Alınan bilgiye göre, Akçakale-Ceylanpınar hudut yolunda ,Yeşiltepe Karakoluna giden 2. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı askerlerin bulunduğu araç, gece sabaha kadar etkili olan sağanak nedeniyle taşan dereye devrildi.

Kazanın ardından araçtaki 4 askerden 2'si kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı, 2'si ise derede kayboldu.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Timi, askerler ve itfaiye ekipleri, kayıp askerlerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, Vali Abdullah Erin ile askeri yetkililer, bölgeye giderek çalışmaları inceledi.

 

 

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı

Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık