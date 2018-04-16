Urfa'da Sulama sezonu kötü başladı

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 14:16

Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen 2 kuzenden biri inşaat işçisi tarafından kurtarılırken, diğeri ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Şahıslardan birinin annesi telefonla arayınca ekipler ne yapacağını şaşırdı.



Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Dağeteği Mahallesi yakınlarından geçen DSİ’ye ait sulama kanalında yaşandı. Hafta sonunda güzel havayı değerlendirmek isteyen ve kuzen oldukları öğrenilen Mehmet O. (25) ile Muhammed Nuri Hicri (26), DSİ’ye ait sulama kanalının kenarına gitti. İddiaya göre, suyun kenarında oturan 2 kuzenden biri dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre derinliğinde olan kanala düştü. Suda çırpınan şahsı kurtarmak için kuzeni de içerisine atlayınca ikisi de akıntıya kapıldı.



İki kişinin suda çırpındığını gören Hüseyin Balıkçı isimli inşaat işçisi, suya atlayarak Mehmet O’yu kurtararak dışarı çıkarttı. Tekrar kanala geri dönen Balıkçı, diğer şahsın gözden kaybolduğunu fark etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren şahsa ilk müdahaleyi yaptı.



Sedyenin üzerindeyken annesi aradı



Şahıs, sedyenin üzerindeyken annesi telefonla aradı. Uzun süre telefonu açmayan ekipler, şahıs kendine gelince telefonu açıp annesiyle konuşmasını ve iyi olduğunu söylemesini istedi. Telefonu eline alan şahıs, annesiyle konuşarak durumunun iyi olduğunu ve hastaneye gelmelerini istedi. Ambulansa alınan şahıs Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.



Yakınları olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi



Akıntıya kapılan şahsı çıkartmak için Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Su Altı Dalgıç polislerine haber verildi. Ekipler, suya dalmak için hazırlık yaptığı sırada olayı duyan Muhammed Nuri Hicri’nin yakınları geldi. Koşarak dalgıç polislerin yanına gelen yakınları, “Kurtarıldı mı” diye sordu. Şahsın henüz çıkarılmadığını öğrenen yakınları suyun kenarındaki tel örgülere tutunarak gözyaşı döktü.



Gençleri kurtarmak isteyenler arasında bulunan Nihat Akıllı, “Diğer arkadaşı da onun kurtarmak için arkasından atladı. Atlamasıyla buraya kadar gelmesi 30 saniye sürdü. Birini Hüseyin kardeşim atladı suya, sağ olsun çıkarttık. Diğerini maalesef çıkaramadık, yetişemedik. Zaten 3 kişiydik, ancak birine yetişebildik” dedi.



Hiç düşünmeden suya atladım



Boğulmak üzere olan genci suya atlayarak kurtarmayı başaran Hüseyin Balıkçı ise ”Bağırış sesini duydum. Baktım ki insanlar suya doğru gidiyor. Sonra suda birisinin olduğunu gördüm. Hiç düşünmeden kendimi suya atladım. Çok şükür ki birini kurtarabildim” diye konuştu.



Dalgıç polisler, kanala girerek şahsı bulmak için çalışma başlattı.

iha