Urfa'da Suriyeliler için çalıştay düzenlendi

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2017 Salı 01:27

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Karabay, "Bugün Türkiye'de 500 bine yakın engelliye ve yaşlıya evde bakım hizmeti veriliyor. Böylesine kendi dezavantajlı kesimine, yetimine, öksüzüne, yolda kalmışına el uzatan bir Türkiye Cumhuriyeti var." dedi.

Karabay, bir otelde düzenlenen Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilere Hizmet Sunan Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Mevcut Durum Analizi ve Süreç Yönetimi Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de sosyal devlet olgusunda son 15 yılda çok ciddi adımlar atıldığını söyledi.

Türkiye'de 2002 yılında sadece bir milyon insanın sosyal yardımlardan faydalandığını belirten Karabay, "2006 verilerine göre 3,2 milyon aileye yükseldi. Bu artışı siyasetten yorumlayanlar memleketi fakirleştirdiniz diyor. Fakat Dünya Bankası açıkladı; Türkiye son 15 yılda yoksulluk sorununu azaltan birinci ülke. Bu artış nereden geldi? Bu artış, devletin milleti kucaklamasından geldi." diye konuştu.

Son yıllarda sosyal hizmetlerin kapasitesini artırdıklarına dikkati çeken Karabay, dezavantajlı gruplar olan kadınlara, çocuklara, engellilere ve yaşlılara verilen sosyal hizmetlerin oranının gelişmiş ülkenin düzeyini aştığını vurguladı.

Sosyal hizmetlere ayrılan bütçe payında da artış olduğunu ifade eden Karabay, şunları kaydetti:

"Türkiye’de sosyal yardımlara ayrılan payın, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 0,5’i iken, 2017 sonu itibarıyla 1,60'a yükselecek. Yani 3 katına artırmışız. Avrupa Birliği ülkelerinde tersine bir gidiş var. Türkiye son 15 yılda sosyal devlet olgusunda çok ciddi bir dönüşüm gerçekleşti. Bugün engellisinden, yaşlısına bakımı yapılıyor. Bugün Türkiye'de 500 bine yakın engelliye ve yaşlıya evde bakım hizmeti veriliyor. Böylesine kendi dezavantajlı kesimine, yetimine, öksüzüne, yolda kalmışına el uzatan bir Türkiye Cumhuriyeti var. Biz hiçbir zaman beklentiler için el uzatmayız. Anadolu coğrafyası bundan 500 yıl önce, 100 yıl önce de ülkelerinde, topraklarında zor durumda olan insanlara kucak açmış bir coğrafya. Bu toprağın insanları son 5-6 yılda Suriyeliler için de azımsanmayacak bir meblağı ortaya koymuştur. Burası güvenli bir liman.”

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de kentin göçten en fazla etkilenen il olduğunu belirterek, 500 binden fazla Suriyeliye ev sahipliği yaptıklarını hatırlattı.

Kentteki Suriyelilerin sıfır sorunla yaşamlarına devam ettiğini vurgulayan Erin, "Devletin, kamu kuruluşlarının yardımının yanında sivil toplum kuruluşlarının, gönüllü kuruluşlarının yardım ve destekleri, bu kardeşlerimizin daha huzurlu ve güvenli bir hayat idame etmelerini sağlamıştır." dedi.