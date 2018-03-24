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Urfada sürücülerin yol kavgası kameraya yansıdı

Akçakale ilçesinde motosiklet sürücüsü, hatalı solama yaptığı iddiasıyla otomobil sürücüsünü darp etti.

Giriş Tarihi: 24 Mart 2018 Cumartesi 11:08
Urfada sürücülerin yol kavgası kameraya yansıdı

Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü M.A. aracıyla seyir halindeyken park etmek için sola dönüş sinyali verdi. Bu sırada arkadan gelen ismi öğrenilemeyen motosikletli, otomobil sürücüsünün hatalı dönüş yaptığını söyleyerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle araçtan inen otomobil sürücüsü, motosikletli tarafından darp edildi. Darp sonrası motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralı genç çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

iha-Özel haber

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