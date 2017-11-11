Ana Sayfa Güncel Urfa'da Tarım İşçileri Kaza Yaptı: 2 ölü 18 yaralı

Urfa'da Tarım İşçileri Kaza Yaptı: 2 ölü 18 yaralı

Şanlıurfa'da, Karaali Sera Merkezi yakınlarında tarım işçilerini taşıyan minibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2017 Cumartesi 14:25
Urfa'da Tarım İşçileri Kaza Yaptı: 2 ölü 18 yaralı

Kaza Şanlıurfa merkezde bulunan Karaali mahallesindeki seralarda çalışan kadın tarım işçilerini taşıyan  minibüs ile otomobilin çarpışması soncu meydana geldi.

Alınan bilgiye göre kaza, Atila Ateş isimli vatandaşın kullandığı  63 DP 614 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Orhan Çakmak'ın kullandığı 38 KV 746 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre, işçilerden Sera Baylan ile otomobil sürücüsü Çakmak yaşamını yitirdi, minibüste bulunan tarım işçilerinden 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Urfa'daki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı

 

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık