Urfa'da Tarım İşçileri Kaza Yaptı: 2 ölü 18 yaralı

Kaza Şanlıurfa merkezde bulunan Karaali mahallesindeki seralarda çalışan kadın tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması soncu meydana geldi.
Alınan bilgiye göre kaza, Atila Ateş isimli vatandaşın kullandığı 63 DP 614 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Orhan Çakmak'ın kullandığı 38 KV 746 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, ilk belirlemelere göre, işçilerden Sera Baylan ile otomobil sürücüsü Çakmak yaşamını yitirdi, minibüste bulunan tarım işçilerinden 18 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Urfa'daki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı