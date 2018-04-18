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Urfa'da terör operasyonu: 3 tutuklama

Şanlıurfa'da terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 12:05
Urfa'da terör operasyonu: 3 tutuklama

Şanlıurfa'da terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışması sonucunda terör örgütüne yardım, yataklık ve örgüte eleman temin ettiği belirlenen kişiler tespit edildi. Söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, O.D (33), C.H. (26) A.M (35), M.Ö (40) ile Suriyeli M.A.Ş.B'yi (29) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.D, C.H ve A.M. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Örgüte eleman temin etmek" suçlarından tutuklandı.

M.Ö ile M.A.Ş.B. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.


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