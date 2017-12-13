Urfa'da tık yok, Gaziantep'te

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2017 Çarşamba 11:52

Proje kapsamında, konusunda uzman bir firmayla anlaşan GTO, üyelerine e-ticaret eğitimi verecek, firmaların online pazara katılmaları için e-ticaret altyapılarını oluşturacak ve destekleyecek.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ihracat ve sanayideki en önemli kentlerinden Gaziantep'in tüm dünyada son yıllarda giderek daha fazla tercih edilen online alışverişte 143 liralık sepet ortalamasıyla Türkiye'de ilk sırada yer aldığını anımsattı.

Online alışverişi kadınların daha çok tercih ettiğini anlatan Hıdıroğlu, internet dünyasının alışveriş anlamında çok geniş bir yelpazesi bulunmasının da giderek daha fazla kişinin tercih etmesinin önünü açtığını kaydetti.

Hıdıroğlu, kendi ailesinin de alışveriş için genellikle interneti tercih ettiğini, özellikle genç nüfusun çarşı, pazar gezmek yerine internetten alışveriş yaptığını dile getirerek, "Sorduğumuzda 'çıkıp dolaşacak zaman bulamadıklarını, internet sayesinde ihtiyaçları olan şeylere daha rahat ulaşabildiklerini' söylüyorlar. Bu yeni gelişen bir pazar. Genç nüfus dijital dünyayı daha fazla kullanıyor. Gençler sudan ekmeğe, giysiden ayakkabıya kadar her şeylerini buradan alabiliyorlar." dedi.

Gaziantep'in online alışverişte lider olmasının sebebinin genç ve eğitimli nüfusun fazla olmasına bağlayan Hıdıroğlu, buradan yola çıkarak GTO üyelerini online alışveriş dünyasına entegre etmek üzere bir ay önce "e-Gaziantep Projesi"ni başlattıklarını söyledi.

- "Artık yeni bir dünya var"

Hıdıroğlu, bu kapsamda İstanbul'da bir firmayla görüştüklerini ve Gaziantep'teki 41 meslek grubundaki üyelerine e-ticareti anlatmak, bu konuda eğitim vermek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Üyelerimize de 'Biz size e-ticareti anlatmak, sizin şirketinizin e-ticaret portalını kurmak ve yönetmek için bir proje geliştiriyoruz. Siz bizden bu hizmeti almak ister misiniz.' diye sorduk. Yaklaşık 20 meslek grubu bunun kendilerine uygun olmadığını söyledi. Kalan meslek grupları kabul etti. Önümüzdeki günlerde 21 meslek grubuna önce bunu anlatacağız. Sonra işletmelerine giderek e-ticaret altyapısını oluşturacağız. Bu alanda danışmanlık hizmeti vereceğiz. Önce anlatacağız, sistemlerini kuracağız. '3 ay sizin yanınızda duralım, yol gösterelim ama artık bunu kullanın' diyeceğiz çünkü artık yeni bir dünya var. Gaziantep'in de artık e-ticarette yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Gaziantep nasıl her alanda liderse, inşallah bu alanda da lider olmasını istiyoruz. E-ticaret gibi yeni gelişen ticari ağlarda üyelerimizin yer almasının hem Gaziantep'in hem de Türkiye'nin ekonomik büyümesini hızlandıracağını düşünüyoruz."