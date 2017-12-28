Urfa'da Üniversite Öğrencilerinden Elektrik Eylemi

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 03:05

Şanlıurfa Karaköprü ilçesinde bulunan Haliliye Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, elektriklerin kesilmesini protesto için Şanlıurfa- Diyarbakır yolunu trafiğe kapatıp eylem yaptı.

Olay, Karaköprü ilçesinde bulunan ve üniversite öğrencilerinin barındığı öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurtta kalan üniversite öğrencileri, DEDAŞ tarafından elektriklerin sık sık kesildiğini, sınav dönemi olması nedeni ile ders çalışamadıklarını iddia ederek, elektrik kesintilerini protesto için, eylem yaptı.

Urfa Haber whatsapp ihbar hattını arayan öğrenciler, gün içerisinde de bir kaç kez ve gece saat 23:00'da elektriklerin sürekli kesildiğini iddia etti.

Öğrenciler elektriklerinin yine kesilmesi üzerine gece saat 24:00 sıralarında protesto eylemine başladıklarını çünkü, sınav ve vize haftasına girdiklerini, elektriklerinin sürekli kesildiğini bu yüzden ne ısınabildiklerini ne de ders çalışabildiklerini ifade ederek, yetkililerden bu konuda destek istediklerini söylediler.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından elektrikleri kesilen ve yurtta kalan yüz kadar öğrenci, yurt yakınından geçen Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunu trafiğe kapatarak, araçların geçişine izin vermedi, DEDAŞ protesto ettiler.

Urfa Haber'e ulaşan olayla ilgili görüntülerde, öğrencilerin, trafiğe kapattıkları yolda durdurukları araçları, kendilerine destek amacı ile korna çalmalarını isteyerek, araçların geçişlerine izin verdikleri görüldü..

Emniyet güçleri öğrencilerin eylem yaptığı bilgisi üzerine, siyasi amaçlı protesto yapılıyor ihbarı ile olay yerine intikal etti. Öğrencilerin elektrik kesintilerini portesto için eylem yaptıklarının anlaşılması üzerine, öğrencilerle konuşarak konu ile ilgili olarak DEDAŞ yetkilileri ile görüşeceklerini, yolun trafiğe açılmasını, istedi.

Emniyet güçlerinin devreye girmesi ile öğrenciler trafiğe kapadıkları yolu açarak, olaysız şekilde dağıldı.

URFA HABER/ ÖZEL