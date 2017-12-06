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Urfada vatandaşlar Yetim'e destek için toplandılar

Şanlıurfaspor Kulp Başkanı Emin Yetim ve iki kulüp yöneticisi bir futbolcuyu darp ettikleri gerekçesi ile göz altına alındı. Bunu duyan yüzlerce Urfaspor taraftarı Asayiş Şube Müdürlüğü önünde Yetim'e destek için toplandı.

Giriş Tarihi: 6 Aralık 2017 Çarşamba 22:41
Urfada vatandaşlar Yetim'e destek için toplandılar

Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Emin Yetim, takımın oyuncusu Mertcan Çam’ı darp ettiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınarak Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü’nde götürüldü. Kulübün 2’nci başkanı Giray Küçük ve Emin Yetim’in şoförü de aynı soruşturma kapsamında gözaltında tutuluyor.

Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Emin Yetim, ulusal medya ve Trabzon medyası başta olmak üzere dünden bu yana takımın oyuncusu Mertcan Çam’ı 10 kişi ile birlikte darp etmekle suçlanıyor. Yetim, yaptığı açıklamalarda suçlamaları kabul etmezken bugün akşam saatlerinde kulübün 2’nci başkanı Giray Küçük ile birlikte Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülerek ifadesine başvuruldu. Yetim’in şoförünün de Emniyet’te ifade verdiği anlaşıldı.  

Yetim ve beraberindeki 2 kişinin Emniyet’teki işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edilebilecekleri kaydedilirken, Şanlıurfaspor taraftarı Karaköprü İlçesi’ndeki Asayiş Şube Müdürlüğü önünde destek amaçlı toplanmaya başladı.

 

Şanlıurfaspor Kulübü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda taraftarın Asayiş Şube Müdürlüğü önünde toplanmaları istendi. 

 

kaynak: ajansurfa.com

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