Urfa'da yağmurlar göz kırptı

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 13:55

Şanlıurfa'da ve ilçelerinde çiftçiler tarafından beklenen ancak, uzun süredir bir türlü gelmeyen yağmur yüklü bulutlar bugünden itibaren Urfa çiftçisine adeta göz kırparcasına kendisini göstermeye başladı.

Bilindiği üzere, ekinler için can suyu niteliğinde olan bu dönemdeki yağmurların gelmemsi üzerine, Urfa merkez ve ilçelerinin büyük bir kısmında insanlar yağmur duasına çıkmıştı.

Meteoroloji müdürlüğünden yapılan açıklamada, Urfa'da bugün başlayan yağışların önümüzdeki hafta içerisinde aralıklarla olacağını bildirdi.

Yağmur olmaması durumunda, umudunu Atatürk Barajı'ndan Harran Ovası'na akıtılacak suya bağlayan çiftçiler için ise, DSİ yetkililerinin yaptığı açıklama da hayal kırıklığına uğratmıştı.

Yetkililer, Atatürk Barajı'nda da su seviyesinn yeterli yağış olmamamsı nedeni ile düştüğünü belirterek, sulama amacı ile kanallara bu aylarda bardaki suyun verilmesi durumunda, sulama suyunun en fazla ihtiyaç duyulduğu yaz aylarında daha büyük sıkıntıların yaşanmaması için su verilmeyeceğinin altını çizidiler.