Urfa'da zehir tacirleri çatıştı: 1 Ölü 2 Yaralı

Giriş Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 10:28

Şanlıurfa'da uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen iki grup arasında çıkan, tabanca ve sopaların da kullanıldığı kavgada yaralanan 3 kişi, arkadaşları tarafından otomobil bagajında hastaneye götürülmek istendi. Yolda kontrol noktasında polisin uyarısına rağmen durmayan ve güvenlik güçlerine ateş de açılan otomobil, kovalamaca sırasında orta refüje çarparak durdu. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alınırken, bagajda taşınan ve ambulanslarla hastaneye götürülen 3 kişiden 1'i öldü.



Olay, öğleden sonra Şanlıurfa- Adıyaman karayolu üzerindeki Yaslıca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 'torbacı' diye adlandırılan uyuşturucu satışı yapan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet Ziya Demiral, Halil Yüksel ve Ahmet Demir kurşun ve sopa darbeleriyle yaralandı. Arkadaşları, 63 PN 837 plakalı otomobilin bagajına koydukları yaralıları hastaneye götürmek istedi. Şanlıurfa yönüne ilerleyen otomobil, Tülmen Mahallesi yakınlarında oluşturulan kontrol noktasında Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Aracın sürücüsü Halil Aktosun, polislerin 'dur' ihtarına rağmen kaçmaya başladı. Polise ateş açılan araç, orta refüje çarparak durdu. Polis otomobilde bulunan sürücü Halil Aktosun ile yanındaki Halil Demir'i gözaltına alındı.



BAGAJDAN 3 YARALI ÇIKTI



Kovalamaca sonucunda bir polis memurunun da hafif yaralandığı olayda, otomobilde inceleme yapan polis, bagajda kanlar içerisinde yaralı 3 kişiyi gördü. Polislerin çağırdığı sağlık görevlileri, kurşunla ve dövülerek yaralanan 3 kişiyi ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürdü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Ziya Demiral doktorların çabasına karşın yaşamını yitirdi. Diğer 2 yaralının tedavisi ise devam ediyor.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(sondakika.com)