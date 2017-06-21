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Urfa'da zehir tacirleri çatıştı: 1 Ölü 2 Yaralı

Şanlıurfa'da uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen iki grup arasında çıkan, tabanca ve sopaların da kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

Giriş Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 10:28
Urfa'da zehir tacirleri çatıştı: 1 Ölü 2 Yaralı

Şanlıurfa'da uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen iki grup arasında çıkan, tabanca ve sopaların da kullanıldığı kavgada yaralanan 3 kişi, arkadaşları tarafından otomobil bagajında hastaneye götürülmek istendi. Yolda kontrol noktasında polisin uyarısına rağmen durmayan ve güvenlik güçlerine ateş de açılan otomobil, kovalamaca sırasında orta refüje çarparak durdu. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alınırken, bagajda taşınan ve ambulanslarla hastaneye götürülen 3 kişiden 1'i öldü.

Olay, öğleden sonra Şanlıurfa-  Adıyaman karayolu üzerindeki  Yaslıca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 'torbacı' diye adlandırılan uyuşturucu satışı yapan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada  Ahmet Ziya Demiral, Halil Yüksel ve  Ahmet Demir kurşun ve sopa darbeleriyle yaralandı. Arkadaşları, 63 PN 837 plakalı otomobilin bagajına koydukları yaralıları hastaneye götürmek istedi.  Şanlıurfa yönüne ilerleyen otomobil, Tülmen Mahallesi yakınlarında oluşturulan kontrol noktasında  Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Aracın sürücüsü Halil Aktosun, polislerin 'dur' ihtarına rağmen kaçmaya başladı. Polise ateş açılan araç, orta refüje çarparak durdu.  Polis otomobilde bulunan sürücü Halil Aktosun ile yanındaki  Halil Demir'i gözaltına alındı.

BAGAJDAN 3 YARALI ÇIKTI

Kovalamaca sonucunda bir polis memurunun da hafif yaralandığı olayda, otomobilde inceleme yapan polis, bagajda kanlar içerisinde yaralı 3 kişiyi gördü. Polislerin çağırdığı sağlık görevlileri, kurşunla ve dövülerek yaralanan 3 kişiyi ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürdü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan  Ahmet Ziya Demiral doktorların çabasına karşın yaşamını yitirdi. Diğer 2 yaralının tedavisi ise devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

(sondakika.com)

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